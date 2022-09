Euro ai minimi sul dollaro in 20 anni, sotto 0,99 (Di lunedì 5 settembre 2022) PARIGI – L’Euro stamani ha toccato il minimo storico nel cambio con il dollaro Usa, scendendo sotto al livello di 0,99. La valuta Europea ha perso lo 0,70% fino a 0,9884 su quella statunitense stamani sui mercati alle 05.35 Gmt (le 7.35 italiane), il livello più basso dal dicembre del 2002. La caduta dell’Euro segue l’annuncio di Mosca, prima del weekend, sul taglio delle forniture di gas alla Germania e all’Europa attraverso Nord Stream 1. La lenta caduta dell’Euro sul dollaro continua dall’inizio dell’anno, zavorrata dall’incertezza economica innescata dopo l’invasione russa in Ucraina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) PARIGI – L’stamani ha toccato il minimo storico nel cambio con ilUsa, scendendoal livello di 0,99. La valutapea ha perso lo 0,70% fino a 0,9884 su quella statunitense stamani sui mercati alle 05.35 Gmt (le 7.35 italiane), il livello più basso dal dicembre del 2002. La caduta dell’segue l’annuncio di Mosca, prima del weekend, sul taglio delle forniture di gas alla Germania e all’pa attraverso Nord Stream 1. La lenta caduta dell’sulcontinua dall’inizio dell’anno, zavorrata dall’incertezza economica innescata dopo l’invasione russa in Ucraina. L'articolo L'Opinionista.

