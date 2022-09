Emanuele Crialese, la rivelazione in conferenza stampa: è un uomo trans, il regista è nato “Emanuela” (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel corso di una conferenza stampa al Festival del cinema di Venezia, il noto regista Emanuele Crialese ha parlato del suo film, L’Immensità, e facendolo ha colto l’occasione per raccontare un fatto privato di enorme importanza per la sua vita come uomo e come regista. Emanuele Crialese ha infatti raccontato di essere nato donna e di essere dunque un uomo trans: in un’intervista ha spiegato quanto il film, che racconta del rapporto intenso tra una madre ed un’adolescente trans, sia autobiografico. Emanuele Crialese, la rivelazione: nato come donna e diventato uomo L’immensità è ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 settembre 2022) Nel corso di unaal Festival del cinema di Venezia, il notoha parlato del suo film, L’Immensità, e facendolo ha colto l’occasione per raccontare un fatto privato di enorme importanza per la sua vita comee comeha infatti raccontato di esseredonna e di essere dunque un: in un’intervista ha spiegato quanto il film, che racconta del rapporto intenso tra una madre ed un’adolescente, sia autobiografico., lacome donna e diventatoL’immensità è ...

