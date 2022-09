Elezioni | Ricci Pd | ' o si sta con Ue e Pnrr o l' Italia rischia grosso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Ilnon va messo in discussione,mo di perderlo per sciatteria di alcuni partiti". Così il presidente di Ali (Autonomie Localine) e coordinatore dei sindaci del Pd Matteo, intervenuto alla Festa dell'Unità di Vallefoglia (Pesaro). "In questi giorni abbiamo sentito affermazioni pericolose da parte di Salvini e Meloni. Ilnon è un regalo, ma un'azione straordinaria. Sono risorse, in parte a fondo perduto e in parte a prestito, legate a delle riforme che l'deve fare. Come sappiamo il garante di queste riforme era Mario Draghi, quindi è stato gravissimo far cadere il governo perché così il nostro paese è meno affidabile ed autorevole". Ricontrattare ilsignifica perderlo, ha affermato ...