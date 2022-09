Dovizioso lascia la Moto GP dopo 14 anni | ‘È giusto così’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 settembre 2022)GP. Finisce così, la sua lunga avventura inGP, con un’istantanea sulla pista: “Mi sono goduto l’ultimo giro, mi sono guardato attorno e ho visto tutti i miei amici pronti a festeggiare”. Una fotografia mentale che Andreaporterà sempre nel cuore, assieme a tutti gli altri stupendi ricordi di vittorie e sconfitte, gioie e dolori, che hanno caratterizzato la sua lunga carriera tra lepiù veloci al mondo. L’ultima gara per AndreaIl pilota ha corso la sua ultima gara a Misano domenica 4 settembre, classificandosi 12esimo. La soddisfazione per la buona posizione raggiunta passa in secondo piano rispetto a quella per un cerchio che si chiude,oltre vent’di carriera, di cui 14 passati a correre nel circuito di ...