"Da più di un anno...": Totti, il teste-chiave per 'distruggere' Ilary Blasi in tribunale (Di lunedì 5 settembre 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi non si sarebbero lasciati all'improvviso, i due avrebbero vissuto seprati in casa per diversi mesi, poco meno di un anno, stando a quanto riporta La Repubblica, che cita fonti vicine alla ex coppia. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano diretto da Molinari, "tra i due non andava bene da un bel po', probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice tv. Ma l'amore nei confronti dei tre figli ha spinto il Pupone e la moglie a provare ad andare avanti". Anna Maria Bernardini de Pace, avvocata matrimonialista dell'ex capitano della Roma, potrebbe puntare proprio su questa testimonianza nella possibile controversia legale tra i due. I tentativi, comunque, non avrebbero avuto successo e il rapporto alla fine sarebbe peggiorato sempre di più. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Francesconon si sarebbero lasciati all'improvviso, i due avrebbero vissuto seprati in casa per diversi mesi, poco meno di un, stando a quanto riporta La Repubblica, che cita fonti vicine alla ex coppia. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano diretto da Molinari, "tra i due non andava bene da un bel po', probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice tv. Ma l'amore nei confronti dei tre figli ha spinto il Pupone e la moglie a provare ad andare avanti". Anna Maria Bernardini de Pace, avvocata matrimonialista dell'ex capitano della Roma, potrebbe puntare proprio su questa testimonianza nella possibile controversia legale tra i due. I tentativi, comunque, non avrebbero avuto successo e il rapporto alla fine sarebbe peggiorato sempre di più. ...

