Chiara Ferragni vola in elicottero per l’aperitivo sul ghiacciaio: è polemica (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Bufera social su Chiara Ferragni, volata in elicottero su un ghiacciaio per un aperitivo. La celebre influencer e imprenditrice ha mostrato attraverso le sue storie di Instagram un video in cui, insieme all’amica Chiara Biasi e all’imprenditore Filippo Fiora brindano con una bottiglia di Champagne su un ghiacciaio in Svizzera, dove sono arrivati con l’utilizzo di ben due elicotteri. Gli scatti sono stati ripresi dalla pagina Jetperricchi – un account Instagram che monitora i percorsi di questi aerei privati, rivelando la quantità di Andride carbonica prodotta ad ogni volo – e hanno subito alimentato una polemica sui social, per la scelta decisamente poco sostenibile. Già lo scorso agosto la Ferragni era finita ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Bufera social suta insu unper un aperitivo. La celebre influencer e imprenditrice ha mostrato attraverso le sue storie di Instagram un video in cui, insieme all’amicaBiasi e all’imprenditore Filippo Fiora brindano con una bottiglia di Champagne su unin Svizzera, dove sono arrivati con l’utilizzo di ben due elicotteri. Gli scatti sono stati ripresi dalla pagina Jetperricchi – un account Instagram che monitora i percorsi di questi aerei privati, rivelando la quantità di Andride carbonica prodotta ad ogni volo – e hanno subito alimentato unasui social, per la scelta decisamente poco sostenibile. Già lo scorso agosto laera finita ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - FLampunio : RT @fanpage: Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - lawebstar_it : #Ferragni, è polemica sull'elicottero privato per fare aperitivo ad alta quota: - MendrinoF : RT @reservoirdogs85: Io apprezzo Chiara #Ferragni se prende una posizione netta pro aborto. Al contempo non la critico per l’aperitivo sul… -