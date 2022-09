Champions: Pioli, Milan deve dimostrare di essere cresciuto (Di lunedì 5 settembre 2022) "La missione del Milan è di dimostrare che l'esperienza dello scorso anno ci è servita e che siamo cresciuti. Non dobbiamo però pensare lontano, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Iniziare ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) "La missione delè diche l'esperienza dello scorso anno ci è servita e che siamo cresciuti. Non dobbiamo però pensare lontano, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Iniziare ...

AntoVitiello : #Pioli: 'Per #Florenzi aspettiamo il comunicato sui tempi di recupero, #Krunic è stato inserito perché già dalla pr… - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Pioli alla vigilia della gara contro il @RedBullSalzburg - SampNews24 : #Milan, #Pioli non pensa alla #Sampdoria: «In testa solo il #Salisburgo» - glooit : Champions: Pioli, Milan deve dimostrare di essere cresciuto leggi su Gloo - andmargheritoni : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'Per #Florenzi aspettiamo il comunicato sui tempi di recupero, #Krunic è stato inserito perché già dalla prossima… -