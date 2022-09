Un uomo ha minacciato di schiantarsi con un aereo contro un supermercato a Tupelo, negli Stati Uniti (Di domenica 4 settembre 2022) Un uomo di 29 anni, Cory Wayne Patterson, ha minacciato di schiantarsi con un aereo contro un supermercato Walmart a Tupelo, nello stato americano del Mississippi. Dopo averlo convinto ad atterrare, la polizia lo ha arrestato e accusato di furto Leggi su ilpost (Di domenica 4 settembre 2022) Undi 29 anni, Cory Wayne Patterson, hadicon ununWalmart a, nello stato americano del Mississippi. Dopo averlo convinto ad atterrare, la polizia lo ha arrestato e accusato di furto

antonie85321896 : Usa, ruba un piccolo aereo e minaccia di schiantarsi contro un supermercato: arrestato - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Ha rubato un aereo da turismo,si è alzato in volo a Tupelo,in Mississippi,e poi ha minacciato di schiantarsi contro un… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: ??Uomo minacciato e rapinato da branco di nordafricani con rottweiler ??Sala: 'Il modello Milano è il mio contributo alle elez… - FrancoScarsell2 : Ha rubato un aereo da turismo,si è alzato in volo a Tupelo,in Mississippi,e poi ha minacciato di schiantarsi contro… - sonocomevenezIV : @NienteQ Ma che 10 minuti sta gente vive in funzione di quello che dico che faccio che posto. Sì poi il figo col R… -