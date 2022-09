Un giovane convinto che l'unica via per sopravvivere nel mondo sia l'odio. Una donna che se ne innamora (Di domenica 4 settembre 2022) Ci sono abissi dell’animo umano e temperature dei tempi che solo l’arte può restituire. Una realtà più vera di quella reale, che non si può solo riferire o spiegare: ma che bisogna esperire poeticamente. Così, c’è tutto l’odore del sangue, l’aggressività latente, ci sono gli arsenali di odio sempre pronti alla guerra del nostro presente nel nuovo libro di Andrea Tarabbia Il continente bianco (Bollati Boringhieri). Andrea Tarabbia (foto di Grazia Fiore / Fondazione Premio Campiello). Il punto di partenza è L’odore del sangue, il libro che Goffredo Parise scrisse negli anni ’70 e che non rifinì mai del tutto. Tarabbia ne riprende il nucleo narrativo, quello di una donna borghese, Silvia, moglie di uno psicoanalista, che un po’ per noia e un po’ per desiderio di vita diventa l’amante di un attivista di estrema destra, e lo porta ai nostri giorni, ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 settembre 2022) Ci sono abissi dell’animo umano e temperature dei tempi che solo l’arte può restituire. Una realtà più vera di quella reale, che non si può solo riferire o spiegare: ma che bisogna esperire poeticamente. Così, c’è tutto l’odore del sangue, l’aggressività latente, ci sono gli arsenali disempre pronti alla guerra del nostro presente nel nuovo libro di Andrea Tarabbia Il continente bianco (Bollati Boringhieri). Andrea Tarabbia (foto di Grazia Fiore / Fondazione Premio Campiello). Il punto di partenza è L’odore del sangue, il libro che Goffredo Parise scrisse negli anni ’70 e che non rifinì mai del tutto. Tarabbia ne riprende il nucleo narrativo, quello di unaborghese, Silvia, moglie di uno psicoanalista, che un po’ per noia e un po’ per desiderio di vita diventa l’amante di un attivista di estrema destra, e lo porta ai nostri giorni, ...

