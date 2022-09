Trump | primo comizio dopo il blitz | «Fbi un mostro Putin? Brillante Ma avvisai Merkel sui rischi di Nord stream»

(Di domenica 4 settembre 2022) «Le avevo detto che avrebbe aumentato la dipendenza energetica della Germania dalla Russia» ha dichiarato l’ex presidente statunitense Donaldriferendosi all’ex cancelliera tedesca Angela, aggiungendo che «ora ne vediamo i risultati». «Le ho mandato una bandiera bianca di resa», continua nel suo raccontoricordando il G7 di febbraio 2022, «”perché Angela”, le ho detto, “dovrai arrenderti“», spiega l’ex presidente. «”Il 75% della tua energia arriva dalla Russia. Se guardi indietro negli anni, la Germania e la Russia non sono mai andate troppo d’accordo“» ha dichiaratoal suoelettoraleildei federali nella sua villa di Mar-a-Lago in Florida che ha portato al sequestro di documenti coperti da segreto di ...

PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Pennsylvania: Trump si scatena contro Biden e l’FBI nella campagna di voto di midterm - paolopicone70 : #BreakingNews Pennsylvania: Trump si scatena contro Biden e l’FBI nella campagna di voto di midterm - greenpassnews : Trump inveisce contro il discorso fascista di Biden e l'FBI corrotto al primo raduno dopo il raid di Mar-a-Lago -… - universo_astro : @matteosalvinimi @mikepompeo Riesci a confermarti sempre dalla parte sbagliata della storia! Putin, Orban, Trump..… - HerberMax : In Pennsylvania per il primo comizio di #Trump dopo la perquisizione FBI. I suoi supporter: “Sono 6 anni che cerca… -

... arrivando addirittura a insidiare Apple e puntava alposto, saldamente occupato da Samsung. Poi c'è stato il bando di Android deciso danel maggio 2019 e confermato da Biden, quindi la ...... di fatto seguendo la linea di due suoi predecessori:, come presidente, e Hillary Clinton, come candidata alla Casa Bianca. Entrambi lo avevano fatto nel 2016: illanciando la guerra all'...Il tycoon è partito subito all'attacco del presidente nel comizio in Pennsylvania per i suoi candidati a Midterm, il primo dopo il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di Mar-a-Lago ...È un Donald Trump scatenato quello che nella notte, nel suo comizio in Pennsylvania per i suoi candidati alle elezioni del Midterm, ha duramente attaccato i media e Joe ...