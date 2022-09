Trieste Crocevia di culture (Di domenica 4 settembre 2022) Si tiene fino all’11 settembre 2022 “”, percorso turistico-culturale tra genti, folklore e religioni diverse. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione, promossa da Altamarea Eventi in co-organizzazione con il Comune di Trieste e con la collaborazione di PromoTurismo FVG , si propone di valorizzare con visite guidate, spettacoli musicali, degustazioni di prodotti tipici e mostra mercato, la multiculturalità che da sempre caratterizza Trieste: un Crocevia, appunto, come suggerisce il titolo dell’annuale appuntamento. Storicamente, infatti, Trieste rappresenta un Crocevia di lingue, civiltà, culture e religioni. Ed è proprio questa peculiarità della città che la rassegna intende celebrare e far conoscere attraverso l’attivo coinvolgimento delle Comunità etnico-religiose di ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 settembre 2022) Si tiene fino all’11 settembre 2022 “”, percorso turistico-culturale tra genti, folklore e religioni diverse. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione, promossa da Altamarea Eventi in co-organizzazione con il Comune die con la collaborazione di PromoTurismo FVG , si propone di valorizzare con visite guidate, spettacoli musicali, degustazioni di prodotti tipici e mostra mercato, la multiculturalità che da sempre caratterizza: un, appunto, come suggerisce il titolo dell’annuale appuntamento. Storicamente, infatti,rappresenta undi lingue, civiltà,e religioni. Ed è proprio questa peculiarità della città che la rassegna intende celebrare e far conoscere attraverso l’attivo coinvolgimento delle Comunità etnico-religiose di ...

informatrieste : Ponterosso, scatta “Trieste Crocevia di Culture” - berdelge : RT @asuaimmaginerai: ??Alla scoperta di #Trieste, crocevia di culture, arte e scienza. Il legame profondo con il #mare, non solo per la @Reg… - asuaimmaginerai : ??Alla scoperta di #Trieste, crocevia di culture, arte e scienza. Il legame profondo con il #mare, non solo per la… - Guayana77 : RT @ComunediTrieste: Dal 3 all'11 settembre 2022, in piazza Ponterosso, via Bellini, via Cassa di Risparmio, si terrà la V edizione di 'Tri… - mirellaladini : RT @informatrieste: Ponterosso, scatta 'Trieste Crocevia di Culture' - -