Torino-Lecce | i convocati di Baroni | cinque indisponibili

(Di domenica 4 settembre 2022)ha scelto iin vista della sfida deldi domani contro il. Out Strefezza, Persson, Dermaku, Cetin e Brancolini Il tecnico Marco, ha diramato iper la gara, in programma domani sera. Out in: Strefezza, Persson, Dermaku, Cetin e Brancolini. Portieri: Bleve, Falcone, Samooja Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez L'articolo proviene da Calcio News 24.

