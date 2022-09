Roma, Pinto. “Mercato chiuso, ne riparliamo a gennaio. Zaniolo? Non sarà mai un problema” (Di domenica 4 settembre 2022) “Il Mercato è chiuso, abbiamo 17 partite da qui alla sosta e dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare in campo. Ci saranno delle difficoltà ma sono fiducioso che il nostro lavoro quotidiano ci aiuterà a portare a casa i risultati, di Mercato parleremo a gennaio”. Tiago Pinto, general manager della Roma, sembra escludere l’arrivo di un difensore come chiesto da Mourinho, magari da pescare fra gli svincolati. Per quanto riguarda invece la situazione di Zaniolo e la trattativa per il rinnovo, “c’è un grande rapporto con Claudio (Vigorelli, l’agente, ndr) e Nicolò – continua ai microfoni di Dazn – Tutti riconoscono che è un asset del club e mai un problema e lui sa che la Roma lo sa tutelare: la scorsa stagione è stata di ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “Il, abbiamo 17 partite da qui alla sosta e dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare in campo. Ci saranno delle difficoltà ma sono fiducioso che il nostro lavoro quotidiano ci aiuterà a portare a casa i risultati, diparleremo a”. Tiago, general manager della, sembra escludere l’arrivo di un difensore come chiesto da Mourinho, magari da pescare fra gli svincolati. Per quanto riguarda invece la situazione die la trattativa per il rinnovo, “c’è un grande rapporto con Claudio (Vigorelli, l’agente, ndr) e Nicolò – continua ai microfoni di Dazn – Tutti riconoscono che è un asset del club e mai une lui sa che lalo sa tutelare: la scorsa stagione è stata di ...

