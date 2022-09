Pareggio senza reti tra Cremonese e Sassuolo

(Di domenica 4 settembre 2022) CREMONA (ITALPRESS) – Lamuove la classifica con il primo punto stagionale ottenuto grazie alinviolate contro il. La squadra grigiorossa, apparsa più bilanciata e meno frenetica, ha dato vita a una bella prova resistendo alle accelerazioni della formazione di Dionisi. La prima offensiva è di marca ospite al 2? con un colpo di testa Pinamonti che si spegne fuori di poco. Larisponde poco dopo con un cross dalla sinistra di Valeri per Ghiglione che entra in corsa ma manca l'aggancio al volo a due passi dalla porta. La gara è viva, con lache si fa preferire per il controllo del campo e al 15? una bella combinazione di Pickel per Dessers manda al tiro e Zanimacchia che scarica il diagonale fuori. Lainsiste ...

