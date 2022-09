Pagelle Lazio-Napoli | i quotidiani esaltano la prestazione di Kim

17su24 : Kvara 9 Ma l’azione del palo… ne vogliamo parlare? Mo’ voglio vedere le storie di Lorenzo. Di pali ne tiene un sacc… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FRANK - Lazio-Napoli, partita super di Anguissa: le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FRANK - Lazio-Napoli, partita super di Anguissa: le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali - CalcioNapoli24 : - susydigennaro : RT @napolimagazine: FRANK - Lazio-Napoli, partita super di Anguissa: le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali -

E adesso lapuò lottare con le altre big. MILAN 7,5 È partito in ritardo per la trattativa tra Elliott e RedBird per la cessione del club e per i tormentati rinnovi, arrivati soltanto il 30 ...: 6,5 Un calciomercato più futuribile che altro quello della. Certo, l'arrivo di Romagnoli e Marcos Antonio da certezze anche per il presente, ma i tanti giovani acquistati saranno la ...Meret 6,5 - Lascia la firma con una bella parata sul 2-1 all'interno di una prova in cui non viene sollecitato molto ma si disimpegna comunque bene con i piedi anche sotto pressione. Di Lorenzo 6,5 - ...Ah quando Politano gioca così. Anguissa il centro-ovunquista. Spalletti recuperi la razionalità e la smetta di demolire i nuovi. Sta a lui consolidare il gruppo ...