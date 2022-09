Mara Venier confessa: “Un mio ex ha provato a uccidermi” (Di domenica 4 settembre 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera con Aldo Cazzullo, Mara Venier torna indietro nel tempo e parla di un momento molto delicato della sua vita. La conduttrice, ha spiegato che in questa nuova edizione di Domenica IN, ci sarà più spazio per le storie, storie impegnate. E in particolare ha raccontato che nel primo appuntamento, che ci aspetta l’11 settembre, avrà modo di dare spazio alla storia di Alessandra, la donna uccisa a Bologna dal suo ex, che era diventato uno stalker. In studio ci sarà la sorella della donna bolognese barbaramente uccisa in strada. Mara Venier ha spiegato a Cazzullo, che sa bene quello di cui parla, quando c’è di mezzo la violenza contro le donne perchè l’ha provata sulla sua pelle e ha raccontato un episodio del suo passato. Mara Venier ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 settembre 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera con Aldo Cazzullo,torna indietro nel tempo e parla di un momento molto delicato della sua vita. La conduttrice, ha spiegato che in questa nuova edizione di Domenica IN, ci sarà più spazio per le storie, storie impegnate. E in particolare ha raccontato che nel primo appuntamento, che ci aspetta l’11 settembre, avrà modo di dare spazio alla storia di Alessandra, la donna uccisa a Bologna dal suo ex, che era diventato uno stalker. In studio ci sarà la sorella della donna bolognese barbaramente uccisa in strada.ha spiegato a Cazzullo, che sa bene quello di cui parla, quando c’è di mezzo la violenza contro le donne perchè l’ha provata sulla sua pelle e ha raccontato un episodio del suo passato....

zazoomblog : “Voleva uccidermi”. Mara Venier parla a cuore aperto: lepisodio di violenza dellex fidanzato - #“Voleva #uccidermi… - blogtivvu : Domenica In, quando torna Mara Venier? Novità edizione, salta la versione “Show” in prima serata: ecco perché… - tempoweb : La rivelazione di Mara #Venier: “Un ex fidanzato mi picchiava, mi aspettò sotto casa con un coltello” #4settembre… - zazoomblog : Mara Venier: «Un mio ex mi picchiava mi aspettò sotto casa con un coltello» - #Venier: #picchiava #aspettò #sotto - angiuoniluigi : RT @Corriere: Intervista con Mara Venier: «Un mio ex mi picchiava, mi aspettò sotto casa con un coltello» -