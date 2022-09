Lo stile di vita adeguato per vivere più a lungo e in forma. I consigli utili (Di domenica 4 settembre 2022) Se non siete più giovanissimi, ma in un’età in cui avete ancora molto da dare, ricordatevi di tenere presente questi suggerimenti. Secondo gli ultimi dati, per la precisione, divulgati dall’OMS,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 4 settembre 2022) Se non siete più giovanissimi, ma in un’età in cui avete ancora molto da dare, ricordatevi di tenere presente questi suggerimenti. Secondo gli ultimi dati, per la precisione, divulgati dall’OMS,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

LaVeritaWeb : Storia di Ancel Keys, il fisiologo che inventò la dieta mediterranea. Lasciò gli Usa per venire a vivere in Campani… - lucfreemind : @mariorenz1 @fdragoni Dipende molto dalla stile di vita,io credo che rinunciare al motore a scoppio con la tecnolog… - cobvin : @Moonlightshad1 E chi lo viene a dire o ancor meglio lo avrebbe detto. I consigli sono per noi. Per il nostro stile… - vittosilvestre : @khaleidoscopio Lazza come stile di vita - DiegoCheli : Per sopravvivere saremo costretti a seguire il consiglio della Boldrini adottare e fare nostro lo stile di vita e l… -

Renato Mambor, l'artista dell'oggettività. Vita, opere, stile Finestre sull'Arte Beato Giovanni Paolo : Papa Francesco, “esempio di gioia nel Vangelo senza compromessi” “Con il sorriso è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. E’ una bella Chiesa, con il volto lieto che non chiude mai le porte”. Alle ore 10.30 di oggi, il Santo Padre Francesco ha presieduto, sul ... Il misterioso artista che dipinge su vetro le leggende di Alicudi Affondano le radici nelle leggende delle isole Eolie le pitture su vetro di Roberto di Alicudi Contessa Schifanoja. L’intervista ... “Con il sorriso è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. E’ una bella Chiesa, con il volto lieto che non chiude mai le porte”. Alle ore 10.30 di oggi, il Santo Padre Francesco ha presieduto, sul ...Affondano le radici nelle leggende delle isole Eolie le pitture su vetro di Roberto di Alicudi Contessa Schifanoja. L’intervista ...