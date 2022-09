LIVE F1, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Hamilton e Verstappen in lotta per la vittoria, Leclerc per il podio (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48° giro/72 VIRTUAL SAFETY CAR! Tsunoda parcheggia la AlphaTauri a bordo pista! Questo è un colpo di fortuna, perché si dimezzano i tempi del pit-stop. 47° giro/72 Ora Leclerc si trova a 18?5 da Russell e a 21? da Hamilton. E’ vero che ha gomme nuove (mentre gli avversari hanno già effettuato rispettivamente 15 e 17 tornate), ma colmare il gap appare improbabile. 46° giro/72 Leclerc torna in pista in quarta posizione alle spalle delle Mercedes. 46° giro/72 Sosta ai box anche per Leclerc. Monta gomme hard. Pit-stop da 2?5. 45° giro/72 Tsunoda si ferma a bordo pista in curva 1, poi riparte. 44° giro/72 Pit-stop per Sainz, gomme hard. 3? di durata. 44° giro/72 Perez supera Norris ed è 6°. 44° giro/72 La classifica aggiornata: 1 Max ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48° giro/72 VIRTUAL SAFETY CAR! Tsunoda parcheggia la AlphaTauri a bordo pista! Questo è un colpo di fortuna, perché si dimezzano i tempi del pit-stop. 47° giro/72 Orasi trova a 18?5 da Russell e a 21? da. E’ vero che ha gomme nuove (mentre gli avversari hanno già effettuato rispettivamente 15 e 17 tornate), ma colmare il gap appare improbabile. 46° giro/72torna in pista in quarta posizione alle spalle delle Mercedes. 46° giro/72 Sosta ai box anche per. Monta gomme hard. Pit-stop da 2?5. 45° giro/72 Tsunoda si ferma a bordo pista in curva 1, poi riparte. 44° giro/72 Pit-stop per Sainz, gomme hard. 3? di durata. 44° giro/72 Perez supera Norris ed è 6°. 44° giro/72 La classifica aggiornata: 1 Max ...

