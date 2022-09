“Giù le mani dalle spiagge”. Salvini tuona contro Draghi: barricate del centrodestra (Di domenica 4 settembre 2022) Giù le mani dalle concessioni balneari. Il centrodestra, e in particolar modo Matteo Salvini, vanno in pressing sul governo affinché, a pochi giorni dal voto, non approvi i decreti attuativi della direttiva Bolkestein contenuti nel Ddl Concorrenza. Il segretario della Lega punta i piedi contro quella che ritiene una «svendita delle spiagge italiane». Una posizione ampiamente condivisa da Fratelli d'Italia e Forza Italia. «Ritengo scorretto che a 20 giorni dalle elezioni qualcuno voglia correre coi decreti attuativi della Bolkestein perché aspettiamo che ci sia il nuovo Parlamento e il nuovo governo a occuparsene», spiega Salvini a Cattolica. «La Lega - sottolinea - si difende il lavoro italiano e romagnolo, valorizza tutto quello che le aziende hanno ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Giù leconcessioni balneari. Il, e in particolar modo Matteo, vanno in pressing sul governo affinché, a pochi giorni dal voto, non approvi i decreti attuativi della direttiva Bolkestein contenuti nel Ddl Concorrenza. Il segretario della Lega punta i piediquella che ritiene una «svendita delleitaliane». Una posizione ampiamente condivisa da Fratelli d'Italia e Forza Italia. «Ritengo scorretto che a 20 giornielezioni qualcuno voglia correre coi decreti attuativi della Bolkestein perché aspettiamo che ci sia il nuovo Parlamento e il nuovo governo a occuparsene», spiegaa Cattolica. «La Lega - sottolinea - si difende il lavoro italiano e romagnolo, valorizza tutto quello che le aziende hanno ...

