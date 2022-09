Fiumicino | cadono calcinacci e cemento dal viadotto di Via dell’Aeroporto | chiuso il tratto di strada FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 settembre 2022) Disagi nella zona didove la caduta die di pezzi didaldi viasul corridoio C5 ha costretto il Comune a chiudere ildi. L’allarme è scattato ieri pomeriggio e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Problemi strutturali al“Il, com’è noto, continua ad avere problemi di carattere strutturale per i quali è in programma che venga demolito e rifatto”, spiega il Sindaco diEsterino Montino. Ma i lavori, in questo senso, non sono ancora iniziati. “Anas avrebbe dovuto e deve garantire il funzionamento in sicurezza, invece è in grave ritardo, nonostante il Comune ormai da anni abbia previsto ...