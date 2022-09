Fa pipì nel giardino di una casa, il proprietario lo accoltella (Di domenica 4 settembre 2022) I fatti ad Ariccia, vicino Roma, durante la sagra della porchetta. Una comitiva di ragazzi s'è fermata a urinare davanti alla recinzione di una casa il proprietario li vede e nasce una rissa Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) I fatti ad Ariccia, vicino Roma, durante la sagra della porchetta. Una comitiva di ragazzi s'è fermata a urinare davanti alla recinzione di unailli vede e nasce una rissa

Cristia81936026 : @FedericaPito Socializzare, fare pipì e riposare...la doccia, la possiamo fare insieme rilassandoci e socializzando… - ernesto_saturno : mentre facevo pipì, dalla tasca posteriore dei jeans mi è caduta una moneta nel cesso e ho espresso un desiderio, v… - resminipaolo : @Agenzia_Ansa Questo cretinetti si sforza di ignorare un ' partitino' da 15%...se ne accorgerà nel fare pipi'!! - bure74 : @LarthRasna @amici_daniela @ravel80262268 Io all' Oktoberfest di diversi anni fa ( 20)nel bagno degli uomini(chi no… - A1_Pal : Oh sono troppo carico per il derby domani faccio pipì 10 volte nel primo tempo -