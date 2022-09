Elodie arriva al Lido di Venezia: “Recito per curarmi l’anima”. E i suoi look con la minigonna sono tutti da copiare (Di domenica 4 settembre 2022) “Recito per curarmi l’anima”. Il Lido di Venezia accoglie Elodie. E lei ricambia facendo la diva. E (ri)lanciando un nuovo trend di stile: la minigonna. Portata con la camicia bianca, d’impalpabile organza con ricami in trasparenza o in puro cotone, ma sempre rigorosamente bianca. Al suo arrivo la mini è marrone con fantasia optical, poi, per l’incontro con la stampa, nera, accompagnata da un blazer over portato con le maniche arrotolate fino al gomito con nonchalance. Due look diversi, entrambi dell’ultima collezione Spring 2023 di Maison Valentino, ma perfettamente coerenti tra loro e con lo spirito “sprint” di Elodie Di Patrizi, all’esordio come attrice in Ti mangio l’anima, in Concorso nella sezione Orizzonti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “per”. Ildiaccoglie. E lei ricambia facendo la diva. E (ri)lanciando un nuovo trend di stile: la. Portata con la camicia bianca, d’impalpabile organza con ricami in trasparenza o in puro cotone, ma sempre rigorosamente bianca. Al suo arrivo la mini è marrone con fantasia optical, poi, per l’incontro con la stampa, nera, accompagnata da un blazer over portato con le maniche arrotolate fino al gomito con nonchalance. Duediversi, entrambi dell’ultima collezione Spring 2023 di Maison Valentino, ma perfettamente coerenti tra loro e con lo spirito “sprint” diDi Patrizi, all’esordio come attrice in Ti mangio, in Concorso nella sezione Orizzonti a ...

