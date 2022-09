Cremonese Sassuolo 0-0 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? È iniziata la sfida. 2? Occasione Pinamonti – Cross dalla destra di Laurientè sulla respinta corta della difesa dei padroni di casa e colpo di testa di Pinamonti che per poco non trova la porta. 8? Punizione Lochoshvili – Calcio piazzato dai 25 metri per la Cremo. Ci prova Lochoshvili: palla che non scende e finisce alta. 13? Pericolo Valeri – Cross da sinistra del numero 3 dellaper l’altro esterno, Ghiglione che per ...