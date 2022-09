Covid, via libera a due vaccini per combattere le varianti: ecco la situazione (Di domenica 4 settembre 2022) I positivi al Covid stanno aumentando sempre di più. Complice il fatto che, in queste settimane, sono venute fuori alcune varianti. Per questo motivo, l’EMA ha dato il via libera a due vaccini ancora più efficaci. La situazione. Questa estate ha portato alla luce una situazione davvero insolita. I contagiati al Covid, infatti, sono arrivati ad un numero davvero molto alto. Gli dati sono dovuti al fatto che si siano presentate delle nuove varianti. Cosa che ha portato i vaccini ad andare un po’ in difficoltà. Adobe StockGli alti numeri che ha regalato la stagione estiva ha fatto aumentare la preoccupazione in vista dei mesi più freddi. Soprattutto per alcune categorie di persone. Proprio per questo motivo, l’EMA ha ... Leggi su chenews (Di domenica 4 settembre 2022) I positivi alstanno aumentando sempre di più. Complice il fatto che, in queste settimane, sono venute fuori alcune. Per questo motivo, l’EMA ha dato il viaa dueancora più efficaci. La. Questa estate ha portato alla luce unadavvero insolita. I contagiati al, infatti, sono arrivati ad un numero davvero molto alto. Gli dati sono dovuti al fatto che si siano presentate delle nuove. Cosa che ha portato iad andare un po’ in difficoltà. Adobe StockGli alti numeri che ha regalato la stagione estiva ha fatto aumentare la preoccupazione in vista dei mesi più freddi. Soprattutto per alcune categorie di persone. Proprio per questo motivo, l’EMA ha ...

WRicciardi : Oms: “Il 51% dei post sui vaccini Covid sono fake news. Servono nuove politiche per l’informazione sui social media… - fattoquotidiano : Osservare le divisioni della coalizione di centrodestra che si appresta a vincere le elezioni, mentre Pd e M5S marc… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - vera77701409 : RT @fpoli62_poli: Immunità innata allenata contro alcuni ceppi del raffreddore (che uccidono il SARS-CoV2).?? Covid: perché alcune persone n… - guerraucrainait : Guerra Russia – Ucraina, il turismo in Versilia non registra contraccolpi: “Calo presenze per il… - Il Fatto Quotid… -