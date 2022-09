Canoa slalom, Coppa del Mondo 2022: vittoria e coppa per Nicolas Gestin, sesto Colazingari (Di domenica 4 settembre 2022) Una finale al cardiopalma, quella della Canoa slalom maschile a La Seu d’Urgell. Dopo l’eliminazione di Benjamin Savsek in semifinale, il discorso per la coppa del Mondo era un affare a due tra lo sloveno Luka Bozic ed il francese Nicolas Gestin, ed è quest’ultimo a poter alzare le braccia, che ottien il primo titolo mondiale singolo in carriera a 22 anni. Ha fiutato immediatamente la prova il transalpino, che sapeva di dover fare qualcosa di importante dopo il quinto crono della semifinale della mattina. E infatti è uno dei pochi a non compiere errori e a mettersi in testa in 93.37. Subito dopo è il turno di Bozic, ma un tocco in porta 20 lo mette proprio alle sue spalle. Così facendo, in caso di primo e secondo posto, sarebbe lo sloveno ad alzare la ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Una finale al cardiopalma, quella dellamaschile a La Seu d’Urgell. Dopo l’eliminazione di Benjamin Savsek in semifinale, il discorso per ladelera un affare a due tra lo sloveno Luka Bozic ed il francese, ed è quest’ultimo a poter alzare le braccia, che ottien il primo titolo mondiale singolo in carriera a 22 anni. Ha fiutato immediatamente la prova il transalpino, che sapeva di dover fare qualcosa di importante dopo il quinto crono della semifinale della mattina. E infatti è uno dei pochi a non compiere errori e a mettersi in testa in 93.37. Subito dopo è il turno di Bozic, ma un tocco in porta 20 lo mette proprio alle sue spalle. Così facendo, in caso di primo e secondo posto, sarebbe lo sloveno ad alzare la ...

