Can Yaman, a Venezia 79 chiedono il bacio con Francesca Chillemi (Di domenica 4 settembre 2022) Il bacio tra Can Yaman e la Chillemi Nella giornata di oggi alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si sono presentati anche Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori saranno presto protagonisti di una nuova fiction Mediaset dal titolo “Viola come il mare“. Visto il loro affiatamento, in precedenza, si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 settembre 2022) Iltra Cane laNella giornata di oggi alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica disi sono presentati anche Can. I due attori saranno presto protagonisti di una nuova fiction Mediaset dal titolo “Viola come il mare“. Visto il loro affiatamento, in precedenza, si L'articolo proviene da Novella 2000.

TilaTila2020 : RT @comingsoonit: Il 6 settembre al Festival di #Venezia79 si terrà l'evento di presentazione di #ViolaComeIlMare, al quale parteciperanno… - 56_nico : RT @Gemma_OnlyCY: Eleganza e fascino hanno un solo nome per me CAN YAMAN #CanYamanBestMovieAward22 #CanYamanVenezia79 FILMINGITALYBESTMOVI… - Gemma_OnlyCY : Eleganza e fascino hanno un solo nome per me CAN YAMAN #CanYamanBestMovieAward22 #CanYamanVenezia79 FILMINGITALYBESTMOVIE22 - MariannaCardini : RT @DLocascio68: Un'altra giornata da vivere tutta nel nome di Can Yaman #CanYamanBestMovieAward22 #CanYamanVenezia79 FILMINGITALYBESTMOVI… - PameOzge84 : RT @comingsoonit: Il 6 settembre al Festival di #Venezia79 si terrà l'evento di presentazione di #ViolaComeIlMare, al quale parteciperanno… -