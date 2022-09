Bologna | dubbio Arnautovic a Spezia | pronto Zirkzee

(Di domenica 4 settembre 2022) Markoè inper la sfida contro lo, l’austriaco si è fermato nell’allenamento di ieri e al suo posto potrebbe giocareMarkoè inper la sfida contro lo, l’austriaco si è fermato nell’allenamento di ieri e al suo posto potrebbe giocare. In mattinata il test decisivo per l’attaccante di Mihajlovic che poi dovrà decidere se rischiarlo dal primo minuto e se far debuttare l’ex Bayern Monaco e Parma, arrivato nel mercato estivo in rossoblù. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Marko Arnautovic è in dubbio per la sfida contro lo Spezia, l'austriaco si è fermato nell'allenamento di ieri e al suo posto potrebbe giocare Zirkzee Marko Arnautovic è in dubbio per la sfida contro lo ...