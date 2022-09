“Vite - L’arte del possibile”, oggi l’intervista a Luca Cordero di Montezemolo. VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Luca Cordero di Montezemolo è il protagonista del nuovo ciclo di “Vite - L’arte del possibile”, in onda su Sky TG24 sabato 3 settembre alle 19.15. L'intervista sarà disponibile anche on demand e su skytg24.it. L’imprenditore e manager bolognese apre le porte del suo ufficio “che è quasi come una casa” per raccontarsi a Giuseppe De Bellis, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita, tra aneddoti, successi e insuccessi che lo hanno portato ad essere uno dei manager più vincenti e poliedrici del nostro Paese (LE ALTRE PUNTATE: BRUNELLO CUCINELLI - DIEGO DELLA VALLE - ALESSANDRO BARICCO - FEDERICO MARCHETTI - FABIOLA GIANOTTI - AMALIA ERCOLI-FINZI - MICHELE DE LUCCHI - RENZO ROSSO - ANDREA ILLY - BEATRICE VENEZI). Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 settembre 2022)diè il protagonista del nuovo ciclo di “del”, in onda su Sky TG24 sabato 3 settembre alle 19.15. L'intervista sarà disponibile anche on demand e su skytg24.it. L’imprenditore e manager bolognese apre le porte del suo ufficio “che è quasi come una casa” per raccontarsi a Giuseppe De Bellis, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita, tra aneddoti, successi e insuccessi che lo hanno portato ad essere uno dei manager più vincenti e poliedrici del nostro Paese (LE ALTRE PUNTATE: BRUNELLO CUCINELLI - DIEGO DELLA VALLE - ALESSANDRO BARICCO - FEDERICO MARCHETTI - FABIOLA GIANOTTI - AMALIA ERCOLI-FINZI - MICHELE DE LUCCHI - RENZO ROSSO - ANDREA ILLY - BEATRICE VENEZI).

SkyTG24 : L'ospite di questa puntata di “Vite - L’arte del possibile” con il direttore di #SkyTG24 @giudebellis è l’imprendit… - mauriziocori1 : RT @Olbia_Airport: “Le nostre vite sono intrecciate come i vimini di un canestro, come l’olivastro e l’innesto, come due storie raccontate… - SkyTG24 : “Vite - L’arte del possibile”, oggi l’intervista a Luca Cordero di Montezemolo. VIDEO - Stella78007116 : Ma perché invece di inventarsi sciocchezze, non parlano MAI di prevenzione che salverebbe migliaia di vite?. . In u… - agotwitts : RT @SkyTG24: @BeatriceVenezi è la protagonista del nuovo ciclo di “Vite - L’arte dell’impossibile”. La direttrice d’orchestra si racconta c… -