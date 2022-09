Venezia vs Benevento 0-2: è tornata la Strega (Di sabato 3 settembre 2022) Termina il match delle ore 14 allo stadio Penzo tra Venezia vs Benevento 0-2. La Strega passa a Venezia con due gol nel secondo tempo. Venezia vs Benevento 0-2: la Strega passa al “Penzo” Dopo un primo tempo a reti bianche, sul terreno di gioco dello stadio Pier Luigi Penzo arrivano i gol nel secondo tempo. A Venezia come a Genova: concretezza, retroguardia impeccabile e cinismo sotto porta per muovere la classifica e allontanare definitivamente le critiche. Secondo successo consecutivo per il Benevento. Nella ripresa, i giallorossi sono prima passati in vantaggio con la marcatura realizzata da La Gumina, per poi raddoppiare con Koutsoupias che ha siglato il suo primo gol con la maglia del Benevento. È un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 settembre 2022) Termina il match delle ore 14 allo stadio Penzo travs0-2. Lapassa acon due gol nel secondo tempo.vs0-2: lapassa al “Penzo” Dopo un primo tempo a reti bianche, sul terreno di gioco dello stadio Pier Luigi Penzo arrivano i gol nel secondo tempo. Acome a Genova: concretezza, retroguardia impeccabile e cinismo sotto porta per muovere la classifica e allontanare definitivamente le critiche. Secondo successo consecutivo per il. Nella ripresa, i giallorossi sono prima passati in vantaggio con la marcatura realizzata da La Gumina, per poi raddoppiare con Koutsoupias che ha siglato il suo primo gol con la maglia del. È un ...

