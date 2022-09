Venezia 2022, al Lido è il giorno di Pallaoro e Schrader (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Secondo film italiano in concorso oggi alla Mostra del Cinema di Venezia: ‘Monica’ di Andrea Pallaoro, che propone il ritratto intimo di una donna che esplora i temi universali dell’abbandono e dell’accettazione, del riscatto e del perdono. La storia segue la transgender Monica (Trace Lysette) al suo ritorno a casa per la prima volta dopo una lunga assenza. Ritrovando sua madre gravemente malata (Patricia Clarkson) e il resto della sua famiglia, da cui si era allontanata da adolescente, intraprende un percorso nel suo dolore e nelle sue paure, nei suoi bisogni e nei suoi desideri fino a scoprire dentro di sé la forza per guarire le ferite del proprio passato. Grande protagonista della giornata anche il regista e sceneggiatore Paul Schrader che riceve il Leone d’oro alla carriera e presenta fuori concorso il suo ultimo ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Secondo film italiano in concorso oggi alla Mostra del Cinema di: ‘Monica’ di Andrea, che propone il ritratto intimo di una donna che esplora i temi universali dell’abbandono e dell’accettazione, del riscatto e del perdono. La storia segue la transgender Monica (Trace Lysette) al suo ritorno a casa per la prima volta dopo una lunga assenza. Ritrovando sua madre gravemente malata (Patricia Clarkson) e il resto della sua famiglia, da cui si era allontanata da adolescente, intraprende un percorso nel suo dolore e nelle sue paure, nei suoi bisogni e nei suoi desideri fino a scoprire dentro di sé la forza per guarire le ferite del proprio passato. Grande protagonista della giornata anche il regista e sceneggiatore Paulche riceve il Leone d’oro alla carriera e presenta fuori concorso il suo ultimo ...

