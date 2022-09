“Una morte terribile”. Alessandra, il suo dolce sorriso si è spento a 20 anni, a pochi passi da casa (Di sabato 3 settembre 2022) Stava facendo jogging con un amico: un suv li ha travolti. Lei, Alessandra Arletti (20 anni) è stata sbalzata per diversi metri ed morta sul colpo. Lui si trova ricoverato in terapia intensiva prognosi riservata all’ospedale civile di Baggiovara. Erano le 19.30 quando i ragazzi stavano correndo lungo traversa San Giorgio, una delle arterie principali della periferia di Carpi attraversata da diverse strade di campagna, una zona abitualmente frequentata da ciclisti e podisti. L’auto era condotta da un uomo di 60 anni, risultato negativo all’alcol test. L’incidente si è verificato giovedì 1 settembre tra via Traversa e via Bersana. L’automobile, condotta da un uomo di 60 anni residente in zona, li ha travolti in pieno. L’impatto tra la Jaguar bianca e i giovani è stato violentissimo: la 20enne ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Stava facendo jogging con un amico: un suv li ha travolti. Lei,Arletti (20) è stata sbalzata per diversi metri ed morta sul colpo. Lui si trova ricoverato in terapia intensiva prognosi riservata all’ospedale civile di Baggiovara. Erano le 19.30 quando i ragazzi stavano correndo lungo traversa San Giorgio, una delle arterie principali della periferia di Carpi attraversata da diverse strade di campagna, una zona abitualmente frequentata da ciclisti e podisti. L’auto era condotta da un uomo di 60, risultato negativo all’alcol test. L’incidente si è verificato giovedì 1 settembre tra via Traversa e via Bersana. L’automobile, condotta da un uomo di 60residente in zona, li ha travolti in pieno. L’impatto tra la Jaguar bianca e i giovani è stato violentissimo: la 20enne ...

