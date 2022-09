“Un impatto terribile”. Incidente col paracadute, la vip muore sul colpo (Di sabato 3 settembre 2022) Tanya Pardazi, studentessa di filosofia alla Toronto University, star dei social e finalista al concorso di Miss Toronto, è morta in un Incidente di paracadutismo dopo che il suo paracadute principale non si è aperto. Era la prima volta che si lanciava da sola. La 21enne aveva completato un corso con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, e per questo motivo era abilitata al lancio in solitaria: il fatale salto è avvenuto a circa 1200 metri di altezza. Secondo quanto ricostruito da Skydive Toronto, Tanya Pardazi “ha rilasciato un paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota senza il tempo o l’altitudine necessari per il gonfiaggio del paracadute di riserva”. Tanya Pardazi, famosa tiktoker muore in un Incidente col paracadute La sua amica, Melody ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Tanya Pardazi, studentessa di filosofia alla Toronto University, star dei social e finalista al concorso di Miss Toronto, è morta in undi paracadutismo dopo che il suoprincipale non si è aperto. Era la prima volta che si lanciava da sola. La 21enne aveva completato un corso con Skydive Toronto a Innisfil, Ontario, e per questo motivo era abilitata al lancio in solitaria: il fatale salto è avvenuto a circa 1200 metri di altezza. Secondo quanto ricostruito da Skydive Toronto, Tanya Pardazi “ha rilasciato unprincipale a rotazione rapida a bassa quota senza il tempo o l’altitudine necessari per il gonfiaggio deldi riserva”. Tanya Pardazi, famosa tiktokerin uncolLa sua amica, Melody ...

immediatonet : Incidente mortale sul #Gargano, terribile impatto tra moto e auto. Carpino piange Francesco - 75OK : @pdnetwork Più guardo queste immagini pubblicitarie che avete voluto per la campagna delle elezioni e più mi rendo… - albertopi : @CottarelliCPI È vero, la situazione per chiunque frequenti spesso quelle linee è terribile da anni. Un paio di ide… - infoitinterno : È morta Paola Cerimele, l'impatto terribile dopo l'incontro con Castellitto - hopelessmindg : @valevalex2 Vabbè magari la ragazza l’ha detto perché a primo impatto non le sta simpatica, mica ha detto qualcosa… -