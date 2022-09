Traffico Roma del 03-09-2022 ore 16:30 (Di sabato 3 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione in studio Marina riccomi alle porte di Roma lungo la A1 Roma Napoli Traffico bloccato per un grave incidente tra Valmontone Colleferro verso Napoli al km 591 5 km di coda al momento consigliata all’uscita allo svincolo di Valmontone e rientro in autostrada col ferro attraverso la statale 6 Casilina file anche nella direzione opposta qui tre i chilometri di coda al momento permangono code per lavori sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Ostiense Traffico regolare in città ad Ostia a partire dalle 19 si svolgerà la settima edizione dell’evento Ostia Antica festival presso il parco archeologico di Ostia Antica possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante in particolare durante la flusso e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in studio Marina riccomi alle porte dilungo la A1Napolibloccato per un grave incidente tra Valmontone Colleferro verso Napoli al km 591 5 km di coda al momento consigliata all’uscita allo svincolo di Valmontone e rientro in autostrada col ferro attraverso la statale 6 Casilina file anche nella direzione opposta qui tre i chilometri di coda al momento permangono code per lavori sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e via Ostienseregolare in città ad Ostia a partire dalle 19 si svolgerà la settima edizione dell’evento Ostia Antica festival presso il parco archeologico di Ostia Antica possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante in particolare durante la flusso e ...

LuceverdeRadio : [AGG]??? #incidente - A1 Roma-Napoli ?????? Coda di 5 km tra A1/Diramazione Roma sud e Colleferro > Napoli ?Traffico Bl… - LuceverdeRadio : @Ida40612736 Buongiorno, a che altezza vi trovate? Al momento il traffico in direzione Roma non risulta bloccato. C… - LuceverdeRoma : [AGG] ??? Traffico bloccato (auto ribaltata) > Napoli ?????? 4 km di coda > Napoli e 3 km di coda > Roma #Luceverde - in_appennino : RT muoversintoscan '???? In #A1 in viaggio verso #Roma coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta #viabiliTOS' - VAIstradeanas : 15:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -