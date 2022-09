Traffico Roma del 03-09-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 settembre 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani a nord della capitale code persulla Cassia Veientana altezza raccordo anulare nelle due direzioni file ritroviamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Flaminia è lungo la carreggiata esterna qui anche per incidenti dallaFiumicino alla via Ostiense più avanti tra la via Appia e lo svincolo per la diramazioneSud in città in centro ancora chiusa per incidente via Gian Domenicognosi 3 via Luisa di Savoia e via Francesco Carrara incidenti con difficoltà di transito poi su via del Muro Torto a salire e fuorisu via dei Pescatori altezza via di Castel Fusano è in via di Torrenova ricordiamo che oggi è domenica le metropolitane seguono l’orario ...