Sarri non ci sta | “Rigore netto su Lazzari Arbitri scarsi o malafede Anche su Kim deve protestare”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 3 settembre 2022) Mauriziotecnico della Lazio parla a Sky al termine del match Lazio-Napoli, l’allenatore contesta per ilnon dato asi lamenta molto dell’arbitro Sozza per unnon concesso per presunto fallo di Mario Rui su, dove nemmeno il Var è intervenuto: “C’è veramente molto poco da commentare ilsu, inoltre c’èun fallodi Kim sul gol del pareggio del Napoli, il nostro difensore viene spinto. Nell’era del Var questo è impossibile, o sonoo c’è qualcosa che non va. Inoltre in una partita così corretta l’arbitro Sozza ha trovato il modo per ammonire tutti i nostri giocatori. Il responsabile degli ...