Sarri furioso | «Inaccettabile | arbitri scarsi o c’è un’ipotesi preoccupante…»

(Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico della Lazio Maurizioha sbottato nelle interviste post sconfitta casalinga contro il Napoli L’allenatore biancoceleste Maurizioha parlato nel post partita di Lazio-Napoli. Queste le sue parole: ARBITRAGGIO – «Mi sembra ci sia poco da commentare. E c’era un fallo anche sul primo gol del Napoli: Kim ha spinto Luis Alberto. Non so se era partita la palla, ma l’arbitro doveva comunque richiamare e far ripartire l’azione. O sonoo la seconda ipotesi è preoccupante. Nell’era del Var ciò non è accettabile. E poi è da contro il Bologna che vengono ammoniti solo nostri giocatori». PARTITA – «Nella parte finale del secondo tempo siamo venuti fuori dal momento di difficoltà. Abbiamo iniziato un percorso per arrivare al livello del Napoli. Alla fine però potevamo pareggiarlo e, per come abbiamo perso c’è un ...

