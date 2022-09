Pier Luigi Lopalco e il numero chiuso a medicina: «Vi spiego perché toglierlo non risolve i problemi della sanità» (Di sabato 3 settembre 2022) Il candidato di Articolo 1 all’uninominale per il Senato in Puglia e infettivologo Pier Luigi Lopalco spiega che lo stop al numero chiuso alla facoltà di medicina «non è la soluzione per far fronte alla carenza di medici. Sbaglia chi, come certa destra, pensa che l’abolizione del test d’ingresso sia la soluzione semplice al problema complesso». Il professore spiega che in Italia «il numero di laureati in medicina è in linea con il resto dell’Europa e che se la Francia – che tanto viene presa a modello – ha messo in atto una politica di apertura del numero chiuso è perché partiva da livelli di laureati molto bassi. Situazione ben diversa rispetto a quella dell’Italia dove a mancare non sono tanto i ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Il candidato di Articolo 1 all’uninominale per il Senato in Puglia e infettivologospiega che lo stop alalla facoltà di«non è la soluzione per far fronte alla carenza di medici. Sbaglia chi, come certa destra, pensa che l’abolizione del test d’ingresso sia la soluzione semplice al problema complesso». Il professore spiega che in Italia «ildi laureati inè in linea con il resto dell’Europa e che se la Francia – che tanto viene presa a modello – ha messo in atto una politica di apertura delpartiva da livelli di laureati molto bassi. Situazione ben diversa rispetto a quella dell’Italia dove a mancare non sono tanto i ...

ArielAle78 : On page 295 of 414 of La grande Zelda, by Pier Luigi Razzano - eug_passarelli : RT @ferrero_paolo: Venerdì 2 settimana alle 18 in piazza dell'Unità a #Bologna Con le/i candidate/i di #UnionePopolare: Paolo Ferrero, Mar… - CyberSecHub0 : RT @PGRotondo: Continua l'ascesa del #phishing bancario italiano. I numeri reali del fenomeno #PosteItaliane #UniCredit #IntesaSanpaolo #Ba… - PGRotondo : Continua l'ascesa del #phishing bancario italiano. I numeri reali del fenomeno #PosteItaliane #UniCredit… - ArielAle78 : On page 217 of 414 of La grande Zelda, by Pier Luigi Razzano -