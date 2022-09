"Ora corro contro i clandestini". Emerson Fittipaldi, dalla F1 alla Meloni (Di sabato 3 settembre 2022) «Lo sport significa unire, migliorare la salute, cambiare la vita dei giovani. Vengo dalla F1 e ne ho fatto molto, io i ragazzi che finiscono in strada e prendono una brutta piega non voglio vederli». Emerson Fittipaldi, 75 anni, lo dice sicuro, con la decisione che aveva una volta in pista durante i sorpassi. Ci ha dedicato qualche minuto prima di intervenire al dibattito "Gli italiani all'estero: sport, studio e mondo del lavoro", organizzato mercoledì dall'università e-Campus di Novedrate (Como). Campione nel Circus tra 1972 e 1974 con Lotus e McLaren, ha deciso di candidarsi per le elezioni del 25 settembre insieme a Fratelli d'Italia nella circoscrizione sudamericana. Sosterrà il candidato alla rielezione alla Camera, Luis Roberto Lorenzato (Lega), e questi sono i suoi obiettivi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) «Lo sport significa unire, migliorare la salute, cambiare la vita dei giovani. VengoF1 e ne ho fatto molto, io i ragazzi che finiscono in strada e prendono una brutta piega non voglio vederli»., 75 anni, lo dice sicuro, con la decisione che aveva una volta in pista durante i sorpassi. Ci ha dedicato qualche minuto prima di intervenire al dibattito "Gli italiani all'estero: sport, studio e mondo del lavoro", organizzato mercoledì dall'università e-Campus di Novedrate (Como). Campione nel Circus tra 1972 e 1974 con Lotus e McLaren, ha deciso di candidarsi per le elezioni del 25 settembre insieme a Fratelli d'Italia nella circoscrizione sudamericana. Sosterrà il candidatorielezioneCamera, Luis Roberto Lorenzato (Lega), e questi sono i suoi obiettivi: ...

kunjkuzushi : noi comunque sempre connessi . ora metto pigiama, corro da te e me l’ascolto tutta mentre tutto coccolo per bene . - artesangiulia : RT @dammilalun4: quanto è pazzesca io non vedo l’ora di vedere la nuova corro che porterà il 5 ?? - goga_ambra : @_maridl @StrangisLuigi Ok ora lo voglio come poster gigante, corro a stamparlo????????????????????? - dammilalun4 : quanto è pazzesca io non vedo l’ora di vedere la nuova corro che porterà il 5 ?? - michelagiacco : RT @stesimonc: Ok, ora che abbiamo messo le cose in chiaro sulla criminale che domina anche le tv nazionali, devo assolutamente rivedere in… -