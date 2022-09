Molte fedi: Patrick Zaki, Mimmo Lucano e Prodi tra gli ospiti della nuova edizione (Di sabato 3 settembre 2022) Bergamo. L’attivista Patrick Zaki, il “sindaco dell’accoglienza” Mimmo Lucano e l’ex presidente del consiglio Romano Prodi saranno tra gli ospiti della nuova edizione di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”. La rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo, che taglia il traguardo dei 15 anni, propone un ricco programma di appuntamenti con esponenti del mondo della cultura, della politica e “testimoni” del nostro tempo. L’ampio palinsesto, che farà tappa in numerosi luoghi di città e provincia, prevede la maggior parte delle iniziative in presenza, ma ce ne saranno anche online. Tra i protagonisti spicca Patrick George Zaki il 30 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Bergamo. L’attivista, il “sindaco dell’accoglienza”e l’ex presidente del consiglio Romanosaranno tra glidi “sotto lo stesso cielo”. La rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo, che taglia il traguardo dei 15 anni, propone un ricco programma di appuntamenti con esponenti del mondocultura,politica e “testimoni” del nostro tempo. L’ampio palinsesto, che farà tappa in numerosi luoghi di città e provincia, prevede la maggior parte delle iniziative in presenza, ma ce ne saranno anche online. Tra i protagonisti spiccaGeorgeil 30 ...

aclilombardia : RT @molte_fedi: Le tipologie di #Card2022: - Card Ordinaria: € 50 - Card Sostenitore: € 150 - Card socio ACLI: € 40 [sottoscrivibile in S… - molte_fedi : Nel 2018, il documentario 'Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul', incentrato sui figli dei combattenti dell'Isis… - molte_fedi : Francesca Mannocchi, giornalista esperta di migrazioni e zone di conflitto, è inviata di guerra in #Ucraina per… - molte_fedi : Mancano solo #10giorni all'inizio di #MolteFedi2022 . Aprono la rassegna Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi con… - BergamoAcli : RT @molte_fedi: Le tipologie di #Card2022: - Card Ordinaria: € 50 - Card Sostenitore: € 150 - Card socio ACLI: € 40 [sottoscrivibile in S… -