Milan-Inter: Calhanoglu attacca, ma un raccattapalle butta un pallone in campo (Di sabato 3 settembre 2022) Scene di ordinaria follia negli ultimi minuti del derby tra Milan e Inter giocato a San Siro. Durante un contropiede nerazzurro, l'ex Milan Hakan Calhanoglu era a campo aperto, portando il pallone verso l'area di rigore avversaria. Ad un tratto, uno dei raccattapalle, ha deciso di buttare il suo pallone in campo, nella speranza di Interrompere l'azione. Azione che non si è Interrotta, ma che di certo ha distratto il turco, cha infatti ha sprecato l'azione. SportFace.

