Loredana Lecciso: adesso parla lei e confessa tutto (Di sabato 3 settembre 2022) Loredana Lecciso parla del famoso triangolo amoroso con Romina e Al bano e racconta tutta la verità La soubrette leccese in una recente intervista a Nuovo ha sottolineato ancora una volta cosa la lega ad Albano e soprattutto ha ammesso che non c’è mai stato nessun triangolo amoroso con tra Carrisi, la Power e lei. Parole dure e pesanti che ancora una volta hanno diviso i fan. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato la show girl. (web)Loredana Lecciso e la verità sul “triangolo amoroso” Loredana Lecciso ha ammesso di essere felice accanto ad Al Bano e di esserlo sempre stata in questi 22 anni di unione. La loro è una bellissima storia anche se altre persone hanno cercato più volte di mettersi in mezzo creando zizzania. La show ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 settembre 2022)del famoso triangolo amoroso con Romina e Al bano e racconta tutta la verità La soubrette leccese in una recente intervista a Nuovo ha sottolineato ancora una volta cosa la lega ad Albano e sopratha ammesso che non c’è mai stato nessun triangolo amoroso con tra Carrisi, la Power e lei. Parole dure e pesanti che ancora una volta hanno diviso i fan. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato la show girl. (web)e la verità sul “triangolo amoroso”ha ammesso di essere felice accanto ad Al Bano e di esserlo sempre stata in questi 22 anni di unione. La loro è una bellissima storia anche se altre persone hanno cercato più volte di mettersi in mezzo creando zizzania. La show ...

Bizio49029675 : Loredana Lecciso in questo momento #Techetechete - 07LG19VMIR : Comunque la Loredana Lecciso a Romina Power non ci può nemmeno allacciare le scarpe #sapevatelo #Techetechete #AlbanoERomina - rcpincorso : @settecoppeotto Felicità italiano vero Gelato al cioccolato Loredana Lecciso (non ricordo il titolo) Povia (tutto!!!) - diegodagiau : @settecoppeotto - Italia - Mino Reitano - L'Italiano - Toto Cutugno - Fiki Fiki - Gianni Drudi (Accademia della Cru… - ilpensologo : Loredana Lecciso: “La verità sul triangolo tra me, Albano e Romina”. Se c'è Romina, è almeno un quadrato. #Torino… -