«L'obbligo di leva serve ai giovani per mettersi al servizio del Paese»

L'Ombra della vittoria - Il fante tradito (edizioni Gruppo Albatros, Il Filo, Roma) è il libro di Pasquale Trabucco scritto durante il suo viaggio da Bolzano a Siracusa, compiuto quasi completamente a piedi, per portare avanti una missione: ripristinare la festività nazionale del 4 novembre, una ricorrenza resa «mobile» nel 1976 da un provvedimento inserito tra quelli per l'austerity, e oggi celebrata la prima domenica utile dello stesso mese come festa delle Forze armate. Quella di Trabucco è una vera battaglia: classe 1960, già ufficiale dell'esercito e impiegato presso la presidenza del Consiglio dei ministri - comparto sicurezza, oggi pensionato, l'impresa lo ha portato a camminare, già dal primo giorno dopo il suo pensionamento, per oltre 1.000 chilometri trovando nelle persone «tanta voglia d'Italia». Nella sua opera, che dovrebbe essere letta innanzi tutto dai ...

