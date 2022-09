LIVE Italia-Cuba 0-0 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: 12-14, azzurri in difficoltà (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-16 Esce la battuta di Lavia, altra richiesta di moviola. Sembra fuori… 15-15 Finalmente un muro! Giannelli stampa Yant! 14-15 Diagonale sulla linea di Lavia. 13-15 Diagonale di Herrera. Non funziona per ora il muro azzurro. 13-14 Lavia sbaglia la ricezione, Yant sbaglia clamorosamente di prima intenzione. Che regalo. Se l’Italia continuerà a sbagliare così tanto in battuta, sarà difficile arginare gli attaccanti caraibici. 12-14 Scambio lungo, Cuba allunga con Yant. Time-out chiamato da De Giorgi. 12-13 Romanò contenuto a muro, poi la pipe vincente di Mergarejo. 12-12 Attacca fuori Lavia. L’Italia sta faticando in ricezione. 12-11 In rete la battuta di Russo. 12-10 Altro servizio devastante di Herrera, Lavia la mette a terra con un tocco sporco. 11-10 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-16 Esce la battuta di Lavia, altra richiesta di moviola. Sembra fuori… 15-15 Finalmente un muro! Giannelli stampa Yant! 14-15 Diagonale sulla linea di Lavia. 13-15 Diagonale di Herrera. Non funziona per ora il muro azzurro. 13-14 Lavia sbaglia la ricezione, Yant sbaglia clamorosamente di prima intenzione. Che regalo. Se l’continuerà a sbagliare così tanto in battuta, sarà difficile arginare gli attaccanti caraibici. 12-14 Scambio lungo,allunga con Yant. Time-out chiamato da De Giorgi. 12-13 Romanò contenuto a muro, poi la pipe vincente di Mergarejo. 12-12 Attacca fuori Lavia. L’sta faticando in ricezione. 12-11 In rete la battuta di Russo. 12-10 Altro servizio devastante di Herrera, Lavia la mette a terra con un tocco sporco. 11-10 ...

