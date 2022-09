GF Vip concorrenti | l' elenco del cast | tutti i nomi scelti da Signorini

(Di sabato 3 settembre 2022) A differenza del passato, quest'anno c'è grande riserbo sui nuovidi GF Vip 7. La fuoriuscita di news ha permesso di unire qualche pezzo anche grazie ad alcuni indizi svelati sia da Alfonsoche dai canali social del reality show più spiato d'Italia. Al momento vi è una lista dinon ufficiale. Nel dettaglio, si tratta di personaggi che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, varcheranno la porta rossa di Cinecittà lunedì 19 settembre. Iufficiali, al momento, sono soltanto due: Giovanni Ciacci e Antonino Spinalbese. Il primo è stato confermato da Chi Magazine: entrerà a GF Vip per raccontare la lotta e la convivenza con la sieropositività. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez, invece, l'ha lasciato intendere in diverse interviste.GF Vip 7, da Carolina Marconi a ...

Inizialmente si era fatta strada l'ipotesi di far slittare l'inizio del GFin modo tale da concedere aidi recarsi tranquillamente alle urne. Alla fine Mediaset ha deciso di non ...L'edizione 2022 di 'Preparo Io Donna' incorona Veronica Poli con il titolo di nuova Masterchef del litorale. L'...che ha visto trionfare l'assessore Poli con 242 punti sulle altre due, l'...Giulia Salemi torna al Grande Fratello Vip Nuovi rumors sulla presenza dell’ex gieffina nella nuova edizione.Ecco l'elenco ufficioso dei 'vipponi' scelti da Signorini che entreranno in gioco a partire da lunedì 19 settembre ...