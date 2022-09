Genoa-Parma 3-3 | il tabellino

Grifoman1 : RT @HelbizLive: Quante emozioni tra @GenoaCFC e @1913parmacalcio ?? Primo tempo pazzesco, che termina 2-2?? Nel secondo tempo arriva il vanta… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa-Parma 3-3, Estevez riprende il Grifone nel finale - marcospanu5 : @LoiZ99 @gaiacagliari96 Genoa solita squadra rognosa ,fortissima nelle ripartenze ,prendere 3 gol in casa qualcosa… - Grifoman1 : Genoa-Parma 3-3, Estevez riprende il Grifone nel finale - HelbizLive : Quante emozioni tra @GenoaCFC e @1913parmacalcio ?? Primo tempo pazzesco, che termina 2-2?? Nel secondo tempo arriva… -

Il tabellone recita 3 - 0 e la classifica , in attesa della sfida delimpegnato col, dice primo posto ! E' festa dunque al triplice fischio con i calciatori che sono andati con merito ...DIRETTA(RISULTATO 3 - 2): CODA SU RIGORE! E' ricominciato da più di dieci minut i il secondo tempo die risultato live sul 3 - 2 per il Grifone. La ripresa si apre con un gol dal ...Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Il big match di Marassi finisce 3-3, dopo un primo tempo che il Parma ha interpretato in modo autoritario e coraggioso, ribaltando il vantaggio iniziale ...Beffa per il Genoa che non riesce a vincere al termine di una gara dai mille stravolgimenti al Ferraris contro il Parma.