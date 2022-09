Gas, bollette e inflazione. Il ministro Franco non crea illusioni: "Prospettive problematiche" (Di sabato 3 settembre 2022) Il nuovo decreto per contenere i costi delle bollette è in arrivo. "Ci stiamo lavorando", dice il ministro dell'Economia Daniele Franco nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il capo di via XX Settembre, però, non vuole alimentare illusioni: "Le Prospettive nell'immediato sono molto problematiche". "Abbiamo stanziato 4 miliardi pubblici per contribuire alla campagna di stoccaggio, abbiamo superato l'83% della nostra capacità di stoccaggio, questo volume ci aiuterà ad affrontare l'inverno che non si annuncia facile", spiega Franco. Le Prospettive sono problematiche a causa di "un progressivo aumento dei tassi di interesse". "Rispetto a un anno fa le nostre preoccupazioni sono molte cambiate - ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Il nuovo decreto per contenere i costi delleè in arrivo. "Ci stiamo lavorando", dice ildell'Economia Danielenel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il capo di via XX Settembre, però, non vuole alimentare: "Lenell'immediato sono molto". "Abbiamo stanziato 4 miliardi pubblici per contribuire alla campagna di stoccaggio, abbiamo superato l'83% della nostra capacità di stoccaggio, questo volume ci aiuterà ad affrontare l'inverno che non si annuncia facile", spiega. Lesonoa causa di "un progressivo aumento dei tassi di interesse". "Rispetto a un anno fa le nostre preoccupazioni sono molte cambiate - ...

