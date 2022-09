Galatasaray, non solo Icardi: un altro big per l'attacco (Di sabato 3 settembre 2022) Non c'è solo Mauro Icardi nel mirino del Galatasaray: stando alla stampa francese, oltre all'attaccante del PSG i turchi pensano... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Non c'èMauronel mirino del: stando alla stampa francese, oltre all'attaccante del PSG i turchi pensano...

LuigiEllegi8762 : Ultime di mercato; @Memphis potrebbe giocare in Grecia @olimpiacos_fc o Turchia #Galatasaray, e visto il livello… - RenzoRavotti : @mascherajuve Questo era soddisfatto col Galatasaray... Ci sono partite e partite, periodi e periodi, calciatori e… - effe1312 : @ForzaVCG Torreira non ha voluto nemmeno la Fiorentina. Altri ingaggi al Galatasaray immagino. Sempre che non lo pa… - GoalItalia : Icardi al Galatasaray, ma il tempo stringe: non c'è ancora l'intesa col PSG ?? - 7ettedecoppe : RT @7ettedecoppe: #Icardi a un passo dal #Galatasaray, trattativa non chiusa ma molto positiva. La #Wanda potrebbe diventare Turca -