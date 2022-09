FIFA 23: Come accedere al mercato di FUT da Web App e Companion App (Di sabato 3 settembre 2022) EA Sports, tramite il proprio sito ufficiale, ha divulgato alcune linee guida sull’area mercato della nuova Web App e della nuova Companion App della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team. EA Sports sa che l’accesso al mercato è importante per i giocatori. Quindi, ecco cosa devi sapere per sbloccare l’accesso: L’accesso al mercato è un privilegio per i giocatori. Ciò significa che se non conosci FIFA Ultimate Team (FUT), dovrai ottenere l’accesso al mercato prima di poterlo utilizzare. Se hai effettuato l’accesso al mercato nelle precedenti partite di FIFA, potresti accedervi subito se il tuo account FUT è in regola. Ma se hai bisogno di ottenere di nuovo l’accesso per FIFA 23, continua a leggere per sapere ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 3 settembre 2022) EA Sports, tramite il proprio sito ufficiale, ha divulgato alcune linee guida sull’areadella nuova Web App e della nuovaApp della popolare modalità23 Ultimate Team. EA Sports sa che l’accesso alè importante per i giocatori. Quindi, ecco cosa devi sapere per sbloccare l’accesso: L’accesso alè un privilegio per i giocatori. Ciò significa che se non conosciUltimate Team (FUT), dovrai ottenere l’accesso alprima di poterlo utilizzare. Se hai effettuato l’accesso alnelle precedenti partite di, potresti accedervi subito se il tuo account FUT è in regola. Ma se hai bisogno di ottenere di nuovo l’accesso per23, continua a leggere per sapere ...

