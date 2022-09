Giorgiolaporta : Il “freddo” addio di #Putin a #Gorbaciov. Al prossimo #funerale entra saltellando su un piede e cantando la dolce v… - leggoit : #Fedez, addio premio 'Power hits': «Breve storia triste». Ecco cosa è successo - Giusepp54627246 : RT @Giorgiolaporta: Il “freddo” addio di #Putin a #Gorbaciov. Al prossimo #funerale entra saltellando su un piede e cantando la dolce vita… - mrcrto : RT @Giorgiolaporta: Il “freddo” addio di #Putin a #Gorbaciov. Al prossimo #funerale entra saltellando su un piede e cantando la dolce vita… - MarekNapoli : RT @Giorgiolaporta: Il “freddo” addio di #Putin a #Gorbaciov. Al prossimo #funerale entra saltellando su un piede e cantando la dolce vita… -

Stile e Trend Fanpage

il presidente di Rtl, Lorenzo Suraci (che saluto) cade sui miei premi e li rompe tutti' raccontatra una risata e l'altra. 'Questo è quello che rimane dei miei premi' dicementre mostra i ...Almeno non per Daniele, il nuovo concorrente catanese che dopo la brillante performance della prima puntata ha dovuto dire prematuramenteallo show più dolce che ci sia.mostra il suo ... Chiara Ferragni e Fedez tornano a Milano: il viaggio di rientro da Ibiza è in jeans e ciabatte Chiara Ferragni e Fedez hanno messo fine alle vacanze di famiglia a Ibiza: sono tornati a Milano e ora sono pronti per rimettersi al lavoro ...Fedez senza freni risponde ad un'attivista sui social e sottolinea di non essere guarito dalla patologia che avuto in pochi giorni ...