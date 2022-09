F 1 | Gp Olanda Leclerc ' Pole vicina | in gara servirà gran partenza'

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - telodogratis : Gp Olanda: pole a Verstappen poi Leclerc e Sainz - MasterOfPeppe : RT @F1Sport_PitTalk: F1 | Qualifiche Olanda: Verstappen e Leclerc divisi da 21 millesimi - telodogratis : F1, Gp Olanda: Verstappen in pole davanti a Leclerc e Sainz - CircusFuno : RT @alex_crupi: Qualifiche straordinarie nel Gp d'Olanda con pole al millesimo di Verstappen! -

La griglia di partenza Così al via del GP d': Verstappen (Red Bull),(Ferrari), Sainz (Ferrari), Hamilton (Mercedes), Perez (Red Bull), Russell (Mercedes), Norris (McLaren), Schumacher (...Il pilota spagnolo della Ferrari: "Ho fatto un giro pulito, senza errori" ZANDVOORT () - "E' stato un giro pulito il mio, senza errori. Mancava quell'ultimo mezzo decimo per batteree Verstappen, ma ero al limite e ogni metro di pista contava. Non è stata una qualifica ...ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) - Max Verstappen conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda di Formula 1.Il monegasco della Ferrari è arrivato ad un niente dalla pole position, e promette battaglia in vista di domani dati i buoni riferimenti delle libere da parte del Cavallino sul passo gara ...